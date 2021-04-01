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01 Nisan 2021 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 15:16:00

Fransa'da halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı

Kaynak: AA

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Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları kapsamında ülke genelinde kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Kararı açıklayan Fransa Başbakanı Jean Castex, halka açık alanlarda 6'dan fazla kişinin de toplanmasının yasak olduğunu belirtti.

Fransa'da halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, herhangi bir toplanmayı önlemek ve koronavirüs salgınının dolaşımını sınırlandırmaya çalışmak için önümüzdeki haftalarda halka açık yollarda alkol tüketiminin yasaklandığını duyurdu.

Fransız Cnews'in haberine göre, Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ihlalleri cezalandırmak ve yasağı uygulamak için polis ile jandarma sayısını arttırmasını talep ettiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Etiketler : FRANSA ALKOL KORONA YASAK
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