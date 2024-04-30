Soykırımcı İsrail askerlerini birbirini vurdu!

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Buna göre Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı "yanlışlıkla" bombaladı.