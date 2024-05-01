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01 Mayıs 2024 Çarşamba 00:14:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 00:14:00

Ankara Valisi Şahin'den başkentteki yoğun yağışa ilişkin ilk açıklama geldi

Kaynak: AA

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Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ankara Valisi Vasip Şahin sağanak yağış can kaybı
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