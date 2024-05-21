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21 Mayıs 2024 Salı 19:49:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 19:49:00

Ev sahibine kızdı apartmanı havaya uçurdu!

Kaynak: İHA

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Bursa'da ev sahibi-kiracı arasında yaşanan kavga kötü bitti. Ev sahibine kızan kiracı giriş kattaki apartman dairesinde doğalgaz vanasını açtı. Sıkışma sebebiyle apartmanda patlama yaşandı. Binada ağır hasar meydana gelirken, tüm dairelerin camları kırıldı. Kiracı ise yaralandı. İşte o binanın son hali...

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B. 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile Afad ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir gürültüyle patlarken mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı.

Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti.

"Vanayı kapatmak istedim ama kiracı kolunu sökmüş" diyen ev sahibi Hüseyin Ballı, 'İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi.

Haberi alan ev sahipleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Etiketler : Bursa ev sahibi kiracı doğalgaz patlama
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