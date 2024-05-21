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21 Mayıs 2024 Salı 19:16:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 19:16:00

Milli İstihbarat Teşkilatı yayınladı! İşte şifrelenmiş özel sorular

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden örnek kriptoloji (şifrelenmiş) soruları yayımladı.

İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji ŞİFRE SORU
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