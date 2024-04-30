VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
Başkentte sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Filistin'den ABD'nin Netanyahu'ya desteğine vurgu
ANALİZ- CHP'nin 1 Mayıs 'Taksim' ısrarı: Özel, Başkan Erdoğan ile görüşmesini tehlikeye atar mı?
30 Nisan 2024 Salı 23:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 23:30:00

Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Uşak ve Nevşehir'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

NEVŞEHİR

Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Etiketler : Uşak Nevşehir sağanak dolu su baskını
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX