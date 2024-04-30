İsrail basını: İsrail UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye vize vermedi

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Lazzarini'nin İsrail'e giriş için yaptığı vize başvurusunu reddetme kararı aldı.

Habere göre, Lazzarini, İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne gitmek için vize başvurusunda bulundu.

Lazzarini, 18 Mart'ta Mısır üzerinden saldırı altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'a gitmeyi planladığını ancak İsrail'in bölgeye girişine izin vermediğini aktarmıştı.