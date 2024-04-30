Cilde iyi gelen besinler nelerdir?

Sağlıklı bir cilt dokusunun en iyi dostlarından biri yine sağlıklı ve düzenli bir beslenme olduğu söylenebilir. Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kişinin beslenmesinde dikkat etmesi gereken noktalar büyük önem taşır. Bizde cilde iyi gelen bazı besinleri sizin için araştırdık.