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30 Nisan 2024 Salı 16:06:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 16:06:00

Cilde iyi gelen besinler nelerdir?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

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Sağlıklı bir cilt görünümü için sağlıklı beslenmeye özen göstermeli. Bazı besinler cildin daha parlak ve güzel görünmesine katkı sağlar. Bunlardan 8 tanesi şu şekilde:

Sağlıklı bir cilt dokusunun en iyi dostlarından biri yine sağlıklı ve düzenli bir beslenme olduğu söylenebilir. Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kişinin beslenmesinde dikkat etmesi gereken noktalar büyük önem taşır. Bizde cilde iyi gelen bazı besinleri sizin için araştırdık.

Etiketler : sağlık cilt besin
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