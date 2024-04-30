Bayraktar TB3 göz doldurdu: 33. testi de tamamladı
Türk havacılığının altın çağı hız kesmeden devam ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 33. uçuş testini de başarıyla tamamladığını yaptığı paylaşımla duyurdu.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı SİHA, test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 33. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 33. Test Uçuşu | 33rd Flight Test
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test
Milli Teknoloji Hamlesi
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 33. Test Uçuşu | 33rd Flight Test ✈️ ⚓️��
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/SZIQcfU7Ui— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 30, 2024
- MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
- Bayraktar TB3 göz doldurdu: 33. testi de tamamladı
- Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum
- 23 ilde "Sibergöz-36"operasyonu: 109 gözaltı
- Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi