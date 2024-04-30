Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."
İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu" yönündeki iddialar doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 30, 2024
Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın... https://t.co/Z3nwApHaiR pic.twitter.com/1PHaRar8Hf
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