BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz

BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz

Birleşmiş Milletler'den işgalci İsrail'in Refah'a olası saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye daha fazla yardım sağlamak, Refah'a kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez." denildi.