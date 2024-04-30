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BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz
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30 Nisan 2024 Salı 23:42:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 23:42:00

BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler'den işgalci İsrail'in olası Refah saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler'den işgalci İsrail'in Refah'a olası saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye daha fazla yardım sağlamak, Refah'a kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez." denildi.

Etiketler : bm gazze israil refah
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