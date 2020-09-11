11 Eylül 2020 Cuma 20:51:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 21:10:00
Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması hain bıçak darbesidir
Filistin Kurtuluş Örgütü, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor
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