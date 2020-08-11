Fas'tan Arap Birliği'ne çağrı : Köklü reformlara ihtiyaç var

Maliki, Filistin devlet televizyonuna verdiği röportajda, Arap dünyasının genel durumu ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arap coğrafyasındaki genel durumun iyi olmadığını belirten Maliki, "Arap Birliğinin bu aşamanın taleplerini yerine getirmesi için köklü reformlara ihtiyacı var." dedi. Maliki, gerekli gördüğü reformların içeriğine dair bilgi vermedi.

FİLİSTİN UZLAŞISININ ARAP DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEMİNE VURGU



Arap dünyası için belirleyici olan Filistin meselesine inancını ifade eden Maliki, Filistin davasında ulusal birliğin, mücadele ve direnişin geleceği için hayati bir gereklilik olduğunu belirtti.

Maliki, Filistin ve Arap saflarının birleşmesiyle, Arap dünyasının son yıllardaki kayıplarının geri kazanılabileceğini söyledi.

"Filistin uzlaşısı, Arap coğrafyasındaki birliğe de yardımcı olacaktır. Filistin uzlaşının aksadığı ölçüde Arap safları arasında bölünmeler oluyor." diyen Maliki, ülkesinin Filistin topraklarının korunmasına destek veren tutumunun altını çizdi.

Maliki, ayrıca İsrail hükümetinin Filistin topraklarını "ilhak" girişimlerine de tepki gösterdi.

Faslı siyasetçi, Tel Aviv yönetimine, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesi çağrısında bulundu.