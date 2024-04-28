Türkiye'de çeşitli temaslar gerçekleştiren Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco Marques, İstanbul'da katıldığı Meksika Tanıtım Toplantısı'nın ardından AA muhabirine, Türkiye-Meksika turizm ilişkilerinden ülkesinde popülerliği artan Türk dizilerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Meksika'ya giden turizm işletmecileri ve hava yollarının yetkilileriyle burada görüşmeler yaptıklarını aktaran Torruco, "Kapıları Çalma Operasyonu olarak adlandırılan bu süreç, son dönemde bize güzel sonuçlar verdi, bunu uyguladık ve Meksiko'yu iş şehrinden turizm şehrine dönüştürmeyi başardık." dedi.

Torruco, Meksiko'nun bugünlerde Cancun'dan sonra Latin Amerika'da en çok konaklamanın yapıldığı ve turistlerin en çok ziyaret ettiği ikinci şehre dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'den 101'e yakın turizm işletmecisine Meksika konulu seminer düzenlediklerini kaydeden Torruco, "Uçuşları ve turizmi daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023'te bu güzel ülkeden 38 bine yakın turist Meksika'mızı ziyaret etti ve ülkemize yaklaşık 42,6 milyon dolar ekonomik fayda sağladı. Türkiye, bugün Meksika'yı en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında 35. sırada yer alıyor, bu rakam bizim birbirimize mesafe olarak çok da uzak olmadığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Torruco, karşılıklı ziyaretlerin her yıl giderek arttığını belirterek "2019'da THY uçuşlarının desteğiyle başlattığımız seferler arttı ve bu gerçek bize şunu gösterdi: Daha önce görülmemiş şekilde çok sayıda Meksikalı, Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübesinden nasıl faydalandıklarının sorulması üzerine Torruco, "Türkiye'den öğrendiğimiz en büyük özelliklerinden biri, turizm konusundaki potansiyel gücüdür. Türkiye, bugün turizm hususunda dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak dikkati çekiyor ve turizmde dördüncü sırada yer alıyor." diye konuştu.

"TÜRK LİDERLER, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TANITIMLA BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ"



Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco Marques, "Türk liderler, son derece başarılı diziler ve filmlerle gerçekleştirdikleri tanıtımla büyük başarı elde etti, sınırları aşıp Meksika'ya ulaştı. Türkiye'nin güler yüzlülüğünü ve dostluğunu gösterdi." dedi.

Bunun Meksikalılara yönelik çok iyi bir tanıtım olduğunu söyleyen Torruco, "Zira (Türk dizilerinin) Meksikalıların Türkiye'ye gelmesinde ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Torruco, Türk dizilerinin kalitesinde şaşırtan ilerleme olduğuna, özellikle Latin Amerika'da, Meksika'da ailelerin rağbet gösterdiğine işaret ederek, "(Diziler) Anlamlı tartışmalarının güzelliğinin yanı sıra gezilecek etkileyici yerler hakkında da bir motivasyon kaynağı. Bu da Meksika'dan bu güzel ülkeye ve özellikle İstanbul'a turist akışının arttığını gösteriyor." diye konuştu.

"TÜRK EKMEĞİ ÇOK LEZZETLİ"



Türk mutfağını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Bakan Torruco, "Birçok deniz ürününü deneme fırsatım oldu ve tabii ki tipik Türk ekmeği de çok lezzetli. Kendisine has özel tadı var." ifadelerini kullandı.

Torruco, İstanbul'a ilk kez 1965'te annesi, anneannesi ve kız kardeşiyle geldiğini belirterek "Yerebatan Sarnıcı, Topkapı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi, Ayasofya ve İstanbul Boğazı'na hayran kalmıştık. Bu, İstanbul'a 3. gelişim." şeklinde konuştu.

İstanbul'a ikinci kez şubat ayında gelişinde yaklaşık 41 saatlik en uzun seyahat canlı video yayını rekorunu kırdığını anımsatan Torruco, "İstanbul'a gece uçaktan baktık, tıpkı filmlerinde, dizilerinde yansıtıldığı gibi çarpıcı bir şehir." dedi.

Torruco, ülkesinin tarih boyunca göçmenler konusunda, kültür ve geleneğin desteklenmesinde her zaman dost olduğunu belirterek, Meksika kültürünün yabancı kültürlerin karışımı olduğunu kaydetti.

Meksika'nın dost canlısı olduğunu vurgulayan Torruco, "UNESCO'da sınıflandırılan tarihi miras alanlarında 35 miras alanıyla Latin Amerika'da 1'inci, dünya çapında ise 7'nci sıradayız." diye konuştu.

"ACAPULCO, ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL İÇİNDE YENİDEN ALTIN ÇAĞINDAKİ GİBİ PARLAYACAK"



Acapulco Limanı'nı vuran kasırganın ardından bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Torruco, limanın ulusal ve uluslararası düzeyde önemli siyasetçilerin gözde mekanı olduğunu ancak kasırganın çok geçmeden 5. kategori seviyesine dönüştüğünü ve Acapulco'yu harap ettiğini dile getirdi.

Bakan Torruco, Acapulco'da 21 bin otel odasının hasar gördüğünü, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bunların restorasyonu için birlik çağrısında bulunduğunu belirterek halihazırda 9 bin 500 otel odasının kullanımda olduğunu söyledi.

Acapulco'nun yeniden küllerinden doğduğunu ve eski canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Torruco, "Acapulco'nun önümüzdeki iki yıl içinde yeniden altın çağındaki gibi parlayacağını biliyorum." dedi.