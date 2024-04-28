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28 Nisan 2024 Pazar 14:37:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 14:37:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yine alçak saldırı

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli İslam karşıtı bir kadın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim mushafını yaktı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli bir kadın, elinde haç ile polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Sandberg, Şubat ayında da Stockholm'de aynı skandala imza atmıştı.

Sandberg megafonla İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulundu o sırada da İsveç Polisi kadını korudu.

Etiketler : isveç stockholm kuranı kerim saldırı
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