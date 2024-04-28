İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yine alçak saldırı
İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli İslam karşıtı bir kadın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim mushafını yaktı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli bir kadın, elinde haç ile polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.
Sandberg, Şubat ayında da Stockholm'de aynı skandala imza atmıştı.
Sandberg megafonla İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulundu o sırada da İsveç Polisi kadını korudu.
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