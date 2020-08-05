Eski CIA uzmanından ortalığı karıştıracak çarpıcı iddia: Bu amonyum nitrat değil

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası, patlamanın nedeni ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Lübnan devlet haber ajansı NNA'da yer alan ilk haberlerde, patlamın Beyrut Limanı yakınındaki bir havai fişek deposunda çıkan yangın sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab daha sonra, gübre ve bombalarda kullanılan ve son derece patlayıcı bir malzeme olan 2.750 ton amonyum nitratın, güvenlik önlemleri olmaksızın ver vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacak şekilde bir liman deposunda altı yıl boyunca depolandığını söyledi. Diab, sorumlulara hesap sorulaacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donal Trump ise, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." diyerek, bir saldırıya işaret etti.

İsrail'den, Hizbullah'a, DEAŞ'a kadar, fail konusunda bazı spekülasyonlar kadar, patlamaya neyin neden olduğu da tartışılıyor.

'BU AMONYUM NİTRAT DEĞİLDİ'

Star.com.tr'nin haberine göre, Orta Doğu konusunda deneyimli eski CIA Uzmanı Robert Baer, patlama görüntülerini izlediğinde bunun bir askeri mühimmat olduğunu düşündüğünü belirtti.

Baer'in CNN International'da yer alan açıklamalrında, 'Açıkça askeri bir patlayıcıydı. Amonyum nitrat gibi bir şey değildi. Bundan eminim. Şu turuncu ateş topuna bakıyorum ve dediğim gibi, açıkça bir askeri patlayıcı.'

Baer, patlamadan önce yükselen beyaz dumanın amonyum nitrat olabileceğini, ancak görüntülerde kısa bir süre sonra bazı mühimmat patlamalarının açıkça görüldüğünü belirtti.

'BİR SALDIRI KANITI YOK AMA...'

Baer, patlamanın sadece amonyum nitrat gibi görünmediğine yineleyerek, bunun bir saldırı olup olmadığı konusunda henüz bir kanıt olmadığını söyledi. Uzman ayrıca, hükümeti bu işi geçiştirmekle suçlayarak, derinlemesine araştırılma yapılması gerektiğini ifade etti.

Baer, 'Bir kazaya benziyor ama, asıl soru askeri patlayıcı olup olmadığı, kime gidiyordu ya da neden orada saklanıyordu?' dedi.

Yıllarca Lübnan'da çalıştığını belirten Bear, kimsenin limanda askeri patlayıcıları tuttuklarını itiraf etmeyeceğini, bu nedenle muhtemelen gerçeğin öğrenilemeyeceğini belirtti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, şu ana kadar patlamanın nedeniyle ilgili henüz tek bir kanıt bile yok.