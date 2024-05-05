VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA toplantısına katılacak
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyede
BAYKAR kârını çalışanlarla paylaştı
Osmanlı'da Bayram Nasıl Kutlanıyordu?
Nisan ayının ismi nereden geliyor?
05 Mayıs 2024 Pazar 07:36:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 07:36:00

Hamas'tan İsrail ordusuna Refah tehdidi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Etiketler : hamas israil refah
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX