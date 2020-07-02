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02 Temmuz 2020 Perşembe 09:08:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 09:08:00

Dünya Trump'ın ilginç açıklamalarını konuşuyor... Alay konusu oldu

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 815 bini, ölü sayısı 519 bini geçerken, iyileşenler sayısı ise 6 milyon 35 bin oldu.

Worldometer verilerine göre; ABD'de son 24 saat içerisinde 51 bin 97 yeni vaka ve 676 ölüm bildirerek, toplamda 2 milyon 779 bin 953 vaka ve 130 bin 798 ölümü doğrulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, FOX'a verdiği mülakatta, "Koronavirüste çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Bence, bu bir noktada bir anda ortadan kalkacak, öyle umuyorum" dedi. Bilimsellikten uzak bu açıklama, ABD basını tarafından manşetlerden verilirken, sosyal medyada da ti'ye alındı.

Amerika'da dün de 46 bin vaka görülmüştü. 20 binlere kadar düşen ancak son dönemde tekrar artışa geçen sayılarda, polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarının etkili olduğu belirtiliyor.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 741 artarak 28 bin 510'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 834'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı.

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