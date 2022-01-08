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08 Ocak 2022 Cumartesi 22:47:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 22:47:00

Dünya genelinde Kovid-19 can kaybı 5 milyon 500 bini geçti

Kaynak: AP

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Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 500 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 858 bin 346 ile ABD'de kaydedildi.

ABD'yi; 619 bin 878 ile Brezilya, 483 bin 463 ile Hindistan, 315 bin 400 ile Rusya, 300 bin 101 ile Meksika, 202 bin 981 ile Peru, 150 bin 57 ile İngiltere, 144 bin 127 ile Endonezya, 138 bin 881 ile İtalya, 131 bin 847 ile İran, 130 bin 250 ile Kolombiya, 125 bin 206 ile Fransa ve 117 bin 428 ile Arjantin izledi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bin 218'e ulaştı.

304 MİLYON 525 BİN 961 VAKA

İlk kez Çin'de aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 304 milyon 525 bin 961 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 258 milyon 599 bin 546 kişi iyileşti.

Halen 40 milyon 426 bin 197 hastanın tedavisi sürüyor.

Etiketler : kovid virüs dünya geneli koronavirüs
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