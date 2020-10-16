Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 112 bin 161’e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 370 bin 468’e çıktı.

İRAN’DA VAKA SAYISI 517 BİN 835

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 29 bin 605’e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 517 bin 835’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 416 bin 802 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 86 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 384 BİN 559

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 384 bin 559’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 608 kişi olarak raporlandı.

ENDONEZYA’DA VAKA SAYISI 349 BİN 160

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 268 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 349 bin 160 kişinin enfekte olduğu açıklandı.