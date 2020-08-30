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30 Ağustos 2020 Pazar 08:52:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 08:52:00

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı

Kaynak: AA

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Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 547 artarak 1 milyon 241 bin 912 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 331 artışla 29 bin 472'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 981 ölümle Güney Afrika, 5 bin 376 ölümle Mısır, 1491 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 622 bin 551, bu ülkeyi 98 bin 497 vaka ile Mısır ve 60 bin 56 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 972 bin 908 kişi ise iyileşti.

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