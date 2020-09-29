Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA
Afganistan'ın Daykundi ilinde Taliban militanları tarafından yol kenarına döşenmiş mayının minibüse isabet etmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı.
Daykundi İl Şura Vekili Gayret Ali Cevahir, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Suf Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cevahir, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.
Cevahir, bombanın, bölgeye Taliban militanları tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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