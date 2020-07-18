Üç ülkeden Rusya'ya suçlama: Aşı verilerimizi çalıyor

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18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:06:00

ABD, İngiltere ve Kanada: Rusya koronavirüs aşı denemelerini çalıyor

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İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya'yı aşı hırsızlığı ile suçladı. Üç ülke, Cozy Bear olarak da bilinen ve Rus istihbarat teşkilatının parçası olduğu söylenen hacker grubu APT29'un, aşı çalışması yürüten bilim adamlarının verilerine siber saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Rusya ise “Elinizde sağlam delil yok. Suçlamalarınız asılsız” karşılığını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ''Rus İstihbarat Teşkilatının koronavirüs pandemisiyle mücadele edenleri hedef alması kesinlikle kabul edilemez'' dedi. İstihbarat yetkilileri, ısrarla devam eden siber saldırıları, bilimsel araştırmaları sekteye uğratmaktan çok fikrî mülkiyet hırsızlığı yapma çabası olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Rusya ise kendilerine yönelik yapılan ithamları reddetti, Londra'nın iddialarının sağlam delillere dayanmadığını savundu.

ABD’DE ''COZY BEAR'' İZİ

''Dükler'' olarak da tanınan Cozy Bear grubu, Washington tarafından 2016 seçimleri öncesinde Demokrat Parti Ulusal Komitesinin bilgisayar ağına girerek elektronik posta yazışmalarını çalan Rus hükûmetiyle bağlantılı iki siber korsan gruptan biri olarak belirlenmişti. Diğer korsan grup ise Fancy Bear olarak biliniyor.

İKİNCİ BİR İDDİA DAHA

“İngiltere seçimlerine müdahalede bulundu”

Rusya’ya yöneltilen suçlar sadece bununla da kalmadı. İngiltere de ABD gibi Rusları seçimlere müdahale etmekle suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab “Rus aktörler, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükûmet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştı” dedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bu iddialarında asılsız olduğunu savundu.

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