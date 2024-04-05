VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"NATO üyeleri terörle mücadelede tam destek vermeli"
İsrail'in Gazze'de gece boyu düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı
İstanbul'da “Mahzen-25” operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Facebook'a TikTok özelliği geliyor
Polenlerin uçuştuğu saatlerde dışarı çıkmayın
05 Nisan 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 07:30:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulundu.

Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin haberleri dehşetle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirten Blinken, insani yardım çalışanlarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

Blinken, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, bunun hem esirlerin serbest bırakılması, hem sivillerin korunması, hem de insani yardımı artırmak için önem taşıdığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Bliken, "İsrail'den beklentimiz acilen siviller ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklaması." dedi.

Blinken, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısını yaptı.

WCK çalışanlarına yönelik saldırının ilk olmadığını ancak sonuncu olması gerektiğini ifade eden Blinken, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : abd antony blinken nato israil gazze filistin
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX