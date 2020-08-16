Zonguldak Kilimli'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
Kaynak: AA
Zonguldak Kilimli'de ulaşımı olmayan bir koyda mahsur kalan 8 vatandaş AFAD, Jandarma ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ın Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde denize giren bir kişiyi kurtarmaya çalışan ve dalgalar nedeniyle koya sığınan 8 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
AFAD, jandarma ekipleri ve vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Yiyecek ve kıyafetler bir torbaya konularak dik yamaçtan aşağıya halat yardımıyla mahsur kalanlara ulaştırıldı.
Mahsur kalanlara hilekopterle ulaşılmaya çalışıldı. Ancak helikopter hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi. Günün ışımasıyla birlikte mahsur kalanlara deniz yoluyla ulaşıldı ve kurtarıldılar.
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