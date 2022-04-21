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21 Nisan 2022 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 07:11:00

Zeynep-Yusuf zirveyi bırakmadı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Bebeklere konulan en popüler isimler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Zeynep' ve 'Yusuf' oldu.

YÜZDE 51,3'Ü ERKEK BEBEK!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300`ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

NÜFUSUN YÜZDE 26,9'U ÇOCUK

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi geçen sene olduğu gibi bu yıl da Yusuf, kız ismi de yine Zeynep oldu. Öte yandan Türkiye'nin, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 738 bin 300 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturdu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Etiketler : zeynep yusuf bebek isim
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