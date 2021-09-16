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16 Eylül 2021 Perşembe 23:36:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 23:36:00

Yurt dışına lahit satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, 3'üncü yüzyıla tarihlenen lahidi yurt dışına kaçırarak 750 bin dolara satmak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Operasyonda 8 şüpheli, bir tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede eserin MS 3. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (ostotek) olduğu tespit edildi.

"Küçük lahit" olarak da adlandırılan tarihi eser Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden N.A. ve A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : İzmir lahit Selçuk
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