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04 Mart 2021 Perşembe 13:35:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 13:35:00

Yosundan hayvan figürleri

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler köyünde yaşayan Atilla Badem, arazide gezerken topladığı doğal malzemelerden dinozor, geyik ve timsah gibi figürler oluşturuyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler köyünde yaşayan Atilla Badem, arazide gezerken topladığı doğal malzemelerden dinozor, geyik ve timsah gibi figürler oluşturuyor. Badem, "Neredeyse birebir gerçek gibi duruyor yaptığım hayvan figürleri. Bunun sebebi ise tamamen kullandığım ağaç kabukları ve dağ yosunlarından kaynaklanıyor" dedi.

Etiketler : amasya atilla badem yosun
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