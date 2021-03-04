Yosundan hayvan figürleri

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler köyünde yaşayan Atilla Badem, arazide gezerken topladığı doğal malzemelerden dinozor, geyik ve timsah gibi figürler oluşturuyor. Badem, "Neredeyse birebir gerçek gibi duruyor yaptığım hayvan figürleri. Bunun sebebi ise tamamen kullandığım ağaç kabukları ve dağ yosunlarından kaynaklanıyor" dedi.

