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Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü 'Aşı yaptırın' oldu
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17 Nisan 2021 Cumartesi 13:31:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 13:31:00

Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü 'Aşı yaptırın' oldu

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Ankara'da koronavirüsü yenen Özlem Güngör (34) 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkarken ilk sözü, "Vatandaşlarımız sırası geldiğinde kesinlikle aşılarını yaptırsınlar, kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar" dedi.

Ev kadını Özlem Güngör, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Güngör, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aynı zamanda kronik astım hastası olan Güngör, nefes darlığı yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Güngör, yoğun bakımda 5 gün süren tedaviyle hastalığı yendi. Güngör, DHA'nın görüntülediği yoğun bakımda doktorundan testinin negatife döndüğünü ve taburcu edileceğini öğrendi.

O an duygularını DHA mikrofonuna anlatan Güngör, kronik rahatsızlığı bulunduğu için koronavirüse yakalandığında çok korktuğunu söyledi. Güngör, "5 gündür burada yoğun bakımda yatıyorum. 9 yaşımdan beri astım rahatsızlığım olduğu için nefes açlığını zaman zaman yaşıyordum zaten; ama böyle bir nefes açlığı ilk defa oldu. Fakat şu anda şükür ki hızlı bir şekilde rahatladım. Şu an çok mutluyum. Buradan çıkıp evime gittiğimde ilk yapacağım şey 'temizlik' olacak. Vatandaşlarımız sırası geldiğinde kesinlikle aşılarını yaptırsınlar, kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etsinler" diye konuştu.

'NEFES ALIP VERMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Hakan Dayanır ise Güngör'ü 5 gün önce yoğun bakıma aldıklarını bildirerek, "Servise yatırdığımızda kendisinde oksijen ihtiyacı arttığı için yoğun bakıma yönlendirildi. Hastamız ilk geldiğinde oksijen açlığı vardı. Ve nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Daha önceden de astım hastası olduğu için oksijen sıkıntısı yaşıyordu. Bu yüzden de biz hastaya ciddi bir şekilde yoğun bakım şartlarında müdahale ettik. Tedavisini yaptık. Ve bugün de hayırlısıyla hastamızı yoğun bakımdan taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : özlem güngör koronavirüs aşı
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