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14 Ocak 2021 Perşembe 01:14:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:37:00

Yine fark yaratacak

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2012'de ‘mesleğinde fark yaratan öğretmen' unvanı alan Veysel Çeliker, hayatını yardımlara adadı. Çeliker, kanser hastası çocukların ailelerine en büyük bağışı yapacak bir hayırsevere Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği saati hediye edecek.

Bingöl'de öğretmenlik yapan Veysel Çeliker, pandemiden etkilenen öğrencilerinin ailelerinin erzak ve giyim ihtiyaçlarını, topladığı yardımlarla karşılamaya çalışıyor. Çeliker, 2012'de Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘mesleğinde fark yaratan öğretmen’ unvanıyla hediye edilen ve satılması yasak saatini hediye ederek ihtiyacı olanlara umut olmak istiyor.

YARDIMLAR 100 BİN LİRAYI GEÇTİ

Veysel Çeliker, “Listemizde bulunan 4’ten fazla çocuğu olan ve kanser hastası olup da çocuklarına yetemeyen ailelerimizin erzak, giyim ve kitap ihtiyaçlarını karşılamaları karşılığında saati hediye etmek istiyorum” dedi. Çeliker, “Şu ana kadar 200 civarında ailemize ulaştık, 100 bin lirayı aşan yardımlarımız oldu. Küçücük bir niyetle bu günlere kadar geldik” diye konuştu.

Bingöl’ün Genç ilçesi Nuri Özaltın İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Veysel Çeliker, 2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından sivil toplum çalışmalarından dolayı ‘Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen’ seçilmişti.

Etiketler : kanser hastası pandemi Veysel Çeliker yardım
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