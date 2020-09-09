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09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10:00

Yine Esenyurt yine minibüs skandalı! 12 kişi olması gereken minibüsten 33 kişi indi

Kaynak: İHA

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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, yayınlanan onca genelgelere rağmen akıllanmıyoruz... Vaka sayısı artmaya devam ederken alınan kararla toplu taşıma araçlarında artık ayakta yolcu alınmayacağı bildirilmişti. Ancak İstanbul Esenyurt'ta kontrol uygulamasında yolcu minibüsünde 12 kişi olması gerekirken 33 kişi indi.

Başkan Erdoğan tarafından koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından Esenyurt'ta manzara yine değişmedi. Trafik ekiplerinin yaptığı ayakta yolcu uygulamasında toplu taşımada 12 yerine 33 kişi çıktı.

Esenyurt’ta trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında 12 yerine 33 kişi çıktı.

İHA'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan tarafından korona virüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor. Yapılan uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, Esenyurt’ta da toplu taşıma uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir minibüste 12 yerine 33 kişi çıktı. Tıka basa yolcu taşıyarak kuralları hiçe saya minibüs şoförü hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 liraya kadar para cezası yazılmak üzere ceza tutanağı tutuldu.

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