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09 Nisan 2022 Cumartesi 15:54:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 23:05:00

Yılın ilk ‘ters laleleri' açtı koparana 70 bin lira ceza

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Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak'ta açtı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde açan ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor. 70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.

Etiketler : şırnak ters lale para cezası
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