Yılın ilk ‘ters laleleri' açtı koparana 70 bin lira ceza
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak'ta açtı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde açan ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.
Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor. 70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.