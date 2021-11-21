Yetimlerin halinden bir yetim anladı

Niğdeli hayırsever Şahin Mercan, yaklaşık 30 yıl önce öğretmen olarak atandığı Tunceli'de, kendisi gibi yetim olan çocuklar için başlattığı iyilik hareketini bugün Niğde'de sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman olarak görev yapan 51 yaşındaki Mercan, "Şu anda 2 bine yakın okuttuğumuz, mezun olan doktorumuz, öğretmenimiz, polisimiz, kamuda çalışan insanımız var. Her yıl 500'e yakın burs bulduğumuz öğrencimiz var" dedi.

