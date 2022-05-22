Yeşil ders

ÇEVRE DOSTU BİN OKUL PROJESİ



Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki Fehmi Çankaya İlkokulu'nun suyu yağmurdan enerji ihtiyacının da bir bölümü güneş enerjisi panellerinden elde ediliyor. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan projeyle, okulda aydınlatma ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ile su tasarrufu sağlanması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi kuruldu. Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyu, borular aracılığıyla 10 tonluk depolarda biriktiriliyor.

Proje kapsamında çocukların 'doğayı sevme, canlıyı koruma, yeşili sevme' duyguları gelişiyor.

Okul müdürü Hüseyin Özkan, "Okulumuzun farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 5 depomuz yaklaşık 10 ton su haznesine sahip. Yağmur sularını verimli kullanıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER SEBZE DE YETİŞTİRİYOR



Toplanan yağmur suları, lavabo ve tuvaletlerde temizlik amaçlı kullanılıyor. Ayrıca öğrenciler, yağmur suyundan faydalanarak okulun bahçesinde salatalık, biber, patlıcan ve domates gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor. Okulun aydınlatma direklerine yerleştirilen güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektrikle de okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor. Proje kapsamında hem okulun enerji ve su ihtiyacı doğadan karşılanıyor hem de öğrenciler temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.