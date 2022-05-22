VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD basınından çarpıcı analiz!
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı
Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi
Ankara'nın bazı ilçelerinde musluklardan bulanık su aktı
Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına 'toplu organizasyonlarda dikkatli olunması' tavsiyesi
Bakan Soylu Niğde'deki kazanın sebebini açıkladı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin kapısını çalacaklar
MİT'ten nokta operasyon!
ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi
Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı
ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsü, herkesin endişelenmesi gereken bir şey
Ukrayna: Rus ordusu 29 bin 50 askerini, 1285 tankını kaybetti
Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı
ürk dünyası için mücadeleyle geçen bir ömür
1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı
THY, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzet şöleniyle kutluyor
Türk zırhlısı Yörük, ilk görevine Afrika'da başladı
Hyundai, ABD'ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
Marmaray ile bugüne kadar 700 milyon kişi seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görüldü mü?
22 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00

Yeşil ders

ABONE OL

Hatay'da Fehmi Çankaya İlkokulu'nun öğrencileri, temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor. Okulun suyu yağmurdan, elektriği de güneşten sağlanıyor.

ÇEVRE DOSTU BİN OKUL PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki Fehmi Çankaya İlkokulu'nun suyu yağmurdan enerji ihtiyacının da bir bölümü güneş enerjisi panellerinden elde ediliyor. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan projeyle, okulda aydınlatma ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ile su tasarrufu sağlanması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi kuruldu. Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyu, borular aracılığıyla 10 tonluk depolarda biriktiriliyor.

Proje kapsamında çocukların 'doğayı sevme, canlıyı koruma, yeşili sevme' duyguları gelişiyor.

Okul müdürü Hüseyin Özkan, "Okulumuzun farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 5 depomuz yaklaşık 10 ton su haznesine sahip. Yağmur sularını verimli kullanıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER SEBZE DE YETİŞTİRİYOR

Toplanan yağmur suları, lavabo ve tuvaletlerde temizlik amaçlı kullanılıyor. Ayrıca öğrenciler, yağmur suyundan faydalanarak okulun bahçesinde salatalık, biber, patlıcan ve domates gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor. Okulun aydınlatma direklerine yerleştirilen güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektrikle de okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor. Proje kapsamında hem okulun enerji ve su ihtiyacı doğadan karşılanıyor hem de öğrenciler temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı çevre enerji
Çok güzel bir duygu

Çok güzel bir duygu
İçimde bir Meryem var

İçimde bir Meryem var
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Yarım asırlık sevgi

Yarım asırlık sevgi
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
Düğün ertelenmedi

Düğün ertelenmedi
Tan kapalı gişe

Tan kapalı gişe
Evlendiler

Evlendiler
Güzellik buluşması

Güzellik buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX