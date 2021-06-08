Yavru kuzgunun vefası Kurtarıcısından ayrılmıyor

İstanbul Avcılar'da yavru kuzgun, düştüğü havalandırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Kalın, "Aramızda arkadaşlık oluştu. Acıktığında ses çıkarmaya başlıyor. Ona su ve yumurta veriyoruz. Büyümesini sağlayıp doğaya bıraktırmayı düşünüyoruz" dedi.

