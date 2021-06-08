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08 Haziran 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 16:30:00

Yavru kuzgunun vefası Kurtarıcısından ayrılmıyor

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İstanbul Avcılar'da yavru kuzgun, düştüğü havalandırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor.

İstanbul Avcılar'da yavru kuzgun, düştüğü havalandırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Kalın, "Aramızda arkadaşlık oluştu. Acıktığında ses çıkarmaya başlıyor. Ona su ve yumurta veriyoruz. Büyümesini sağlayıp doğaya bıraktırmayı düşünüyoruz" dedi.

Etiketler : Yavru kuzgun İstanbul Avcılar Hakan Kalın
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