Türkiye'de suda boğulma vakalarının en çok yaşandığı kentlerin başında yer alan ve her yıl ortalama 30 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da polis, yeni ölümler yaşanmaması için seferberlik ilan etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü, bu kapsamda ortak bir çalışma hayata geçirdi. Önce suda boğulma vakalarının en çok yaşandığı mahalle ve noktalar tespit edildi; ardından da oluşturulan 6 kişilik bir tim, söz konusu bölgelerde 'yaşam nöbeti'ne başladı.



ÇOCUKLAR ÖLÜME ATLAMASIN



Merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da rutin olarak devriye gezen ekipler, bunaltan sıcağa karşı, sulama kanallarına atlayarak serinlemek isteyen çocuk ve gençleri engelleyip, onları sudan çıkartarak hayat kurtarıyor. Bununla da yetinmeyen polis, ev ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirip, dağıttıkları el ilanı ve broşürlerle anne ve babalara; "Çocuklarımız ölüme atlamasın" mesajı veriyor; çocuk ve gençleri de; "Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın" diye uyarıyor.

ÖLÜMLER YÜZDE 52 AZALDI



Alınan tedbirler, meyvesini de verdi. İstatistiklere göre; Adana kent merkezinde 2012 yılında 12 kişi, sırf serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Bu rakam 2013'de 16, 2014'de 30, 2015'de 22, 2016'da 25, 2017'de 24, 2018'de 22, 2019'da 18 ve 2020 yılında 12 olarak kayıtlara yansıdı. 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde de 4 çocuk, sulama kanalında boğularak öldü. İstatistiklere göre kentte son 5 yılda boğularak ölüm vakaları, yüzde 52 oranında düşüş gösterdi.

SONER KAN