Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi.

Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı tır, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumu fark eden Rahim Ergünay, otomobilini yolun sağına park edip, tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS Turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.