Van kedilerini sevme yasağı bitti

Van'ın bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü kedilerinin koruma altında olduğu 'Van Kedi Villası'na gelen ziyaretçiler, artık onlarla temas edip, elleriyle besleyebilecek.



Kentte vaka sayısının düşmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde tedbirlerin tamamıyla kaldırılmadığını, kedileri sevmek için içeriye belli sayıda ziyaretçi kabul ettiklerini söyledi.