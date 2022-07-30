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30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:29:00

Van Gölü için pedal çevirecekler

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Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek. 8 gün sürecek olan festivalde katılımcılar Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerini kapsayan 500 km'lik parkuru tamamlayacak.

Etiketler : van gölü bisiklet festivali van denizi
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