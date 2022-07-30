Van Gölü için pedal çevirecekler
Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek.
Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek. 8 gün sürecek olan festivalde katılımcılar Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerini kapsayan 500 km'lik parkuru tamamlayacak.
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