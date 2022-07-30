Van Gölü için pedal çevirecekler

Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek. 8 gün sürecek olan festivalde katılımcılar Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerini kapsayan 500 km'lik parkuru tamamlayacak.

