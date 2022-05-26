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26 Mayıs 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -26 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 26 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

ASLAN: RUHSAL ANLAMDA YORGUN ENERJİLER ALTINDA OLABİLİR

TERAZİ: BEKLENMEDİK İŞ TEKLİFLERİYLE ŞAŞKINA DÖNECEK

BALIK: SEVDİĞİ KİŞİYLE BAĞININ GÜÇLENECEĞİ BİR GÜN

KOÇ: ŞANS VE FIRSATLARIN ARTACAĞI BİR DÖNEME GİRDİ

Koç: İş hayatınızdaki hukuksal konuların çözümü için çok da doğru olmayan bir gün. Uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız sağlık sıkıntıları, geçmeyen kronik ağrılar gündeminizde olabilir, kendinize daha fazla özen göstermelisiniz. Günü ibadet ve teslimiyetle geçirmek ruhunuza iyi gelebilir.

Boğa: Sevdiğiniz kişiyle daha da fazla kenetleneceğiniz özel bir süreci geçiriyor olabilirsiniz. Çocuk sahibi olma arifesindeyseniz bebeğiniz için hazırlıklar yapıyor olabilirsiniz. Finansal konulardaki belirsizlikler ruhunuzu sıkmasın, her şey zaman içerisinde çözümlenecektir.

İkizler: Bugün evinizin içerisinde eşinizle zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz. Ben-sen kavgaları karşısında çözümü olmayan konular gündeminizde olabilir, olayları büyütmemek yerinde olacaktır. Çalışma koşullarınız değişiyor, kendinize vakit ayırarak günü geçirmek kıymetli.

Yengeç: Kısa seyahatler gündeminizdeyken, gün içerisinde yaşadığınız bazı eşyaların kaybolması, aracınızın sıkıntı yaratması ve sebebini bulamadığınız gecikmeler söz konusu olabilir. Günü ruhsal anlamda dinlenmeye ayırabilirseniz daha olumlu geçecektir.

Aslan: Değer göreceğiniz enerjiler altındasınız ancak eğer ki eşinizle bir plan ve organizasyon yaptıysanız gideceğiniz yere geç kalma, keyifsizlik yaşayabilirsiniz. Şans ve fırsatı arttıracak meditasyon çalışmaları ruhunuza iyi gelecektir.

Başak: Evinizin içerisinde anne ya da babanızla temas etmek ruhunuza iyi gelecektir. Değer görmenin tadını çıkaracağınız enerjiler sizinle birlikteyken, evin içerisinde yemek yapmak, temizlik yapmak gibi işlere kalkışırsanız aksilikler çıkabilir, aman dikkat.

Terazi: Seyahate çıkmak isteyeceğiniz güzel etkiler altındasınız. Gün içerisinde zihninizi dinlendirmek ve düşüncelerin arasında kaybolmak, sebepsiz ancak saatlerce yapacağınız telefon görüşmeleri sonucunda yorgun hissetmeniz muhtemel. Trafiğe dikkat.

Akrep: Parasal konularla ilgili belirsizlik sizi yorabilir. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken önemli bir günden geçmektesiniz. Kimseye gün içerisinde borç para vermeyin geri alamazsınız.

Yay: Kendinizi ifade ederken çok da net olmak istemeyeceğiniz, ruhsal anlamda biraz yorgun enerjiler altında olabilirsiniz. Eski kronik rahatsızlıklarınız tekrarlayabilir, kendinize özen göstermelisiniz.

Oğlak: İç dünyanızda yaşadığınız sebebini anlamadığınız huzursuz duygular sonucunda çevrenizdeki kişiler tarafından yanlış anlaşılmanız muhtemel. İçinizdeki gücü keşfetmek zor olsa da dua etmek ya da meditasyon yapmak ruhunuza iyi gelecektir.

Kova: Hayallerinizin zaman zaman baltalanması sizi huzursuz etsede umutsuzluğa kapılmamanız gereken özel bir süreçten geçmektesiniz. Eşinizin ailesinin tutumları ve söylemlerine karşı eşinizle birbirinize kenetlenmek ruhunuza iyi gelecektir.

Balık: Kariyeriniz hakkında zorlanacağınız enerjiler tekrar gündemde olabilir. İş teklifleri karşısında bugün temkinli adımlar atmalı ve yarın daha sağlam kafayla adım atmak daha hayırlı olabilir. Babanızı ihmal ediyorsanız bugün aramanız aranızdaki enerjileri düzeltecektir.


Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -26 Mayıs Bugün burçları neler bekliyor?
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