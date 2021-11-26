Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Kasım

ASLAN: SEVDİKLERİYLE EĞLENCE DOLU BİR GÜN GEÇİRECEK

YAY: YÜKSELEN ENERJİSİYLE ÇEVRESİNDE DİKKAT ÇEKECEK

BAŞAK: GÖNÜL MESELELERİNDE ŞANSLI BİR DÖNGÜ BAŞLIYOR

KOVA: SIRLARINI PAYLAŞMADIĞI TAKDİRDE CANI SIKILMAZ

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız, onların daha da rahatlayacağı bir gün. Ruhunuzu sıkan pek çok konu hakkında güvenmediğiniz kişiler ile sırlarınızı paylaşmanız ilerleyen günlerde sırlarınızı başkalarından duyduğunuzda sizi sıkıntıya sokabilir. Sağlık açısından baş ağrıları ve migren ağrılarına çok dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Dış görünüşünüzle sevdiğiniz kişiyi kendinize hayran bıraktığınız bir gün. Eğer ki görüşemiyorsanız uzunca zaman sonra hasreti biraz olsun dindirecek telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. İş konusunda paraya çevirmek istediğiniz online projeleriniz bulunuyorsa bugün değerlendirmek için gökyüzü çok uygun.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sevdiğiniz kişinin ailesinden gelen haberler sizi çok mutlu edecek. Hayatınızda ikinci bir şansı yaşadığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz. Beraberliğinizde sürpriz kararlar alırken, belirsizliğinden huzursuz olduğunuz pek çok konunun netliği için birazcık zamana ihtiyacınız var gibi görünüyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Ruhsal anlamda kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gizli tutmak istediğiniz projeler ve iş imkanları bulunuyor olabilir. Biraz daha saklı tutmakta fayda olabilir. Çevrenizdeki dostlarınızdan güç bulacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Önümüzdeki günlerde sağlığınız için sıkıntılı bir süreç olabilir, kendinize dikkat etmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda birlikte çalıştığınız ancak içsel anlamda niyetinden emin olamadığınız kişilerden bugün haberler alabilirsiniz. Bu kişilerle konuşurken sır vermemeye özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlıklara çok açık günlerden geçiyorsunuz. Beraberliğiniz hakkında gökyüzü size destek verirken, kalbiniz boş ise hayranlık duyduğunuz birinin sizin hakkınızdaki düşüncelerini öğrenmek sizi çok mutlu edecek.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün eşiniz ile günün akşam vakitlerinde özellikle hayal kırıklığı yaşayacağınız özel enerjiler altındasınız. Arkasını görmediğiniz konular hakkında yargılayıcı olmak, belki de olmayan şeylerin içinizde büyümesine sebep verebilir. Beraberliği olmayanlar eski aşktan gelebilecek haberler ile heyecanlanabilir. Miras ve hukuki davalarınız bulunuyorsa çözümlenmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız bulunuyor olabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yakın zamanda beraberliği olan ancak netliğinden emin olmadıkları birlikteliklerini bugün itibariyle sonlandırmayı düşünebilirler. Aşk ve sevgi konularında kendinizi arındırmanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bahar aylarında bu etkilerin yerine sürpriz beraberlikler geldiğinde eminim ki bugünlere üzülerek bakacaksınız. İş konusunda online projeleriniz bulunuyorsa hafta başlamadan planlarınızı yapmak size olumlu destek verecek gibi görünüyor.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün akşam vakitlerinde kendinizi pek çok kişi tarafından eleştirilirken bulabilirsiniz. Elinizden gelen ancak bazı noktalarda tıkanan pek çok konu hakkında bugün itibariyle bir arınma süreci yaşayacaksınız. Parasal anlamda artan geliriniz karşısında belirsiz ortaya çıkan masrafları planlamanız önümüzdeki günler de sizin için çok iyi olacaktır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Pek çok kişi tarafından ilgiyi üzerinizde topladığınız günlerden geçiyorsunuz. Bol haberleşmeli bir gün yaşayacaksınız. Yakın arkadaşlarınız bu durumu biraz kıskanıyor olabilir aman dikkat. Güvenmediğiniz kişiler ile paylaştıklarınıza dikkat etmelisiniz. Evli olan Yay burçları eşleri ile iş hayatlarındaki gerginliği birbirine karıştırmamalı ve anın tadını çıkarmalılar.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınızın arttığı ve eski özlediğiniz günlerdeki gibi eğlenceli vakitler geçirdiğiniz harika bir gün. Çocuklarınızın ilgisini üzerinizde hissedeceksiniz. Eşinizin akrabalarının sakladığı bazı düşünceleri sezmek sizi yorsa da aile saadetinize önem vermek önemli. Kalbi boş olan Oğlak burçları ilgilendikleri kişilerden haber alabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün ruhsal anlamdaki gerginlikleriniz biraz olsun azalacak. İçinizde saklı tuttuğunuz düşüncelerinizi bir anda pek çok kişi ile haberleşirken paylaşmak isteyeceksiniz. Ancak dikkat edin, sonradan pişman olacağınız kişiler tarafından sırlarınız duyulmasınız. Gün içerisinde ufak kaza ve kesici aletlerden zarar görmeye açıksınız aman dikkat.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün arkadaşlarınızdan aldığınız haberlere inanmadan önce doğruluğunu sorgulamalısınız. Aşk ve ilgilendiği kişilerden yana gün içerisinde sürpriz telefon görüşmeleri yaşarken, karşınızdaki kişiyi tanımadan önce karar vermemeye özen göstermelisiniz. Evinizin içinde çıkabilecek arıza ve ufak tamir ve temizlikler gün içerisinde sizi zorlasa da, ailenizle birlikte olmak size çok iyi gelecek.