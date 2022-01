Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Ocak

TERAZİ: AKILCI DAVRANARAK İLİŞKİSİNİ RAYINA OTURTABİLİR

BOĞA: AKRABALARINDAN GELECEK DESTEKLE YÜZÜ GÜLECEK

BALIK: SEVGİ DOLU YAKLAŞIMIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

İKİZLER: ABARTILI TAVIRLARINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİ

Koç

İşte yeni bir atılım yapmanızın en uygun zamanı. Bunu güvendiğiniz bir dostunuzun sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu da size bol paranın kapılarını açabilir. Yalnız anlaşmalarınızı kâğıt üzerinde gerçekleştirin. Yoksa zararını siz görürsünüz. Ayrıca aşkta da yine anlaşmaya gitmelisiniz. Israr ve inat hiç de iyi sonuç vermeyecek. Onun için tatlı sözler söylemelisiniz. Sevdiğinizi hoş tutmalısınız. Son günlerde yemekleri biraz fazla kaçırdınız. Rejime başlamak için uygun bir gün.

Boğa

Sıkıntılı günlerdesiniz. Acilen toplantı yapmanız gerekecek. Uzun zamandır sürdürdüğünüz projenizin önüne engeller çıkacak. Ama moralinizi bozmayın. Daha uygun bir zamanda planınızı gerçekleştirme şansı doğacak. Sevdiğinizden uzaktasınız. Onu ihmal etmeyin. Sizden haber bekliyor. Telefonla da olsa gönlünü alabilirsiniz. Bir yakınınızın hastalık haberine üzülebilirsiniz. Size ihtiyacı olabilir. Yardımınızı esirgemeyin. Sağlık konusunda sizin de ihtiyatlı davranmanız lazım. Zira son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

İkizler

Aşkta bu kadar aceleci davranmanız hata üstüne hata yapmanıza neden oluyor. Her dürtünün peşinden koşmak yapınızda var ama bazen olayları iki kere düşünmelisiniz. Uykuyu ihmal etmeniz sağlığınızda düşüşlere neden olabilir. Düzensiz ve yetersiz uyku yaşam enerjinizi alıp götürüyor. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Gelecek günlerde karşınıza ilginç fırsatlar çıkacak. Güvendiğiniz birine danışarak bu fırsatları değerlendirin. Birlikte olduğunuz insan bazı hareketleriniz yüzünden kıskançlığa kapılabilir. Ona daha çok zaman ayırın.

Yengeç

Bugün sevdiğinize kapris yapmayın. Zira o bundan hiç hoşlanmıyor. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çevrenizde inanamayacağınız bazı gelişmeler olabilir. Bu yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Karamsarlığa kapılmayın. Çevrenizde tüm ilişkilerinizde aşama kaydedeceksiniz. Size çok güzel bir haber verilecek. Bundan yararlanın. Kendinize zaman ayırmak için bol vaktiniz olacak. Önümüzdeki günlere ilişkin uzun vadeli kararlar alma fırsatınız olacak. Kararlarınızı alırken aceleye getirmeyin, çevrenizdekilere danışın. Sonradan çok üzülürsünüz. Temkinli olmayı elden bırakmamakta fayda var. Cilt problemleri çekebilirsiniz, doktora danışmalısınız.

Aslan

Sevdiğiniz insanın psikolojik sorunlarıyla ilgilenmelisiniz. Bencilce tutumunuzdan bir an önce sıyrılın. İş hayatınızı aşk hayatınızla karıştırmamaya özen gösterin. Bugün yeni dostlar edinebilirsiniz. Karşınızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatınıza ortak etmeyin. Düşündüğünüz bazı yatırımlardan karlı çıkabilirsiniz. Yeter ki neyi ne zaman yapacağınıza karar verin. Sevdiklerinizi küçük armağanlarla mutlu etmeye çalışın. Baş ağrılarınız için bir doktora danışın.

Başak

Yeni bir günde çok büyük gelişmeler beklemeyin. Elde edeceğiniz kazançlar yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler beklemeyin. Hatta zor günler geçirebilirsiniz. İlerlemek ve atılım yapmak için uygun bir zaman değil. Şu sıralar yakın çevrenizle ilgili ilişkileriniz ağırlık kazanacak ve sosyal hayatınız bir hayli hareketlenecek. Bundan yararlanın. Kalıcı dostluklar kurmanın zamanı. İleride bu dostlukların meyvelerini toplayabilirsiniz. Açık ve içten olun. Her zaman siz kazanırsınız. Sağlık probleminiz şu sıralar yok.

Terazi

Esprili ve neşeli bir gündesiniz. Bunu iyi değerlendirin. Dostlarınızı arayın ve onları eğlence yerlerine davet edin. İş hayatınızda çok enerjiksiniz. Bu sayede isteklerinizi gerçekleştirme imkânı bulacaksınız. Parasal yönden de durumunuz gayet iyi. Tabi ki bu imkânınızı iyi yatırımlarla değerlendirmelisiniz. Duygusal bağlamda işler de pek o kadar kötü sayılmaz. Birazcık çabayla sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu günlerde havalara dikkat etmelisiniz. Zira çok çabuk şifayı kapabilirsiniz.

Akrep

Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız. Bugünlerde yaşamınıza yeni birisi girebilir. Yalnız bu insan sizin gibi otoriter ve bağımsızlığına düşkün biri olacak. Anlaşmanız size bağlı. Para konusunda şanslı bir gün geçireceksiniz. İyi bir yatırım yapabilirsiniz. Sağlık konusunda biraz ihtiyatlı davranmanız lazım. Zira son günlere sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

Yay

Hayatta her şey her zaman kolay olmuyor. Fakat siz azimli kişiliğiniz sayesinde bu zorlukların altından kalkmayı her zaman başarabilirsiniz. Bu yönünüz sevdiğiniz insanı da çok etkiliyor. Onu kendinize daha fazla bağlıyorsunuz. Eğer sevdiğiniz biri yoksa etraftaki insanların da dikkatini çekeceksiniz. Biriyle tanışabilirsiniz. Sakın aceleci davranmayın. Olayları birazcık oluruna bırakın. Bu yoğun tempoda sağlığınız sizin için çok önemli. Onu korumaya devam edin.

Oğlak

Bir dostunuza yardımınız olacak. Uzun süredir kafanızı kurcalayan bir konu sonuca ulaşacak. Maddi açıdan oldukça rahat bir döneme gireceksiniz. Yalnız daha evvelden yapmış olduğunuz harcamalarınız biraz yük getirebilir. Sevdiğinizle her şey yoluna girecek. Birbirinize daha çok zaman ayırmaya başladınız. Bu da ilişkiniz açısından olumlu bir gelişme olacak. İşinizin en verimli dönemindesiniz. Uykunuza dikkat ederseniz kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz.

Kova

Duygularınız coşacak. Toplum yaşamınızda ve aşkta başarılı olacaksınız. Seviyor ve seviliyorsanız bütün kuruntu ve kuşkulardan sıyrılarak büyük bir mutluluğa erişeceksiniz. Cinsellik konusunda dikkatli olmalısınız. Onun isteklerini düşünmelisiniz. Para durumunuz iyi. İki ayrı yerden gelir sağlayacaksınız. Bir dostla iş birliği olabilir. Veya dostlarınızla birlikte bir grup çalışmasına katılabilirsiniz. Kuruntularınızı bir tarafa bırakın. Bu sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Gereksiz yere üzüyor ve üzülüyorsunuz.

Balık

Çok duygusal davranıyorsunuz. Hâlbuki çabuk ve mantıklı kararlar vermelisiniz. Bu durum iş hayatınızda zorluklarla karşılaşmanıza yol açıyor. Biraz kendinize güvenle altından kalkamayacağınız iş yok. Ulaşmak istediğiniz hedefe ancak böyle ulaşabilirsiniz. İşlerinizi zorlaştırmayın. Sevdiğinizden alacağınız sevindirici bir haberle rahatlayacaksınız. Ve işlerinize dört elle sarılacaksınız. Yeni biri ile tanışacaksınız. Sakın kendinizi kaptırmayın. Zira sevdiğinizi incitebilirsiniz. Ayaklarınıza dikkat edin. Fazla yormayın.