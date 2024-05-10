Türkiye UNESCO'da 2'nci sırada
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
2023 yılında UNESCO, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne tezhip, sedef kakma, mey ve iftar geleneğini ekledi.
2023 yılında UNESCO, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne tezhip, sedef kakma, mey ve iftar geleneğini ekledi
Türkiye bu kararla "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri"ne en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında 2'nci sıraya yerleşti
Sedef Kakma İşlemeciliği
Sert, beyaz ve fosforik özelliğe sahip parıltılı bir madde olan sedef, asırlarca değişik motif ve desenlerle zenginleştirilerek ahşap üzerine el emeği ile işlenir ve mimari yapılarda süsleme olarak kullanılır
Tezhip Sanatı
Türk süsleme sanatlarından biri olan tezhibin kelime anlamı "altınla süslemek"tir. Sabır ve özen gerektiren tezhip; Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kitap, levha, ferman gibi eserlerin süslenmesinde kullanılır
İftar Geleneği
Hem ülkemizin hem de tüm Müslümanların geleneksel bir değeri olan iftar, Ramazan ayı boyunca aile, akraba, eş dost ve komşuları kurulan zengin sofraların etrafında toplar. Bu yönüyle hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını geliştirir
Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası
Ülkemizin kültürel belleğinde önemli bir yeri olan mey, geleneksel sohbet toplantılarında, nişan, evlilik gibi törenlerde ve çeşitli bayram etkinliklerinde icra edilir. Aynı zamanda Türk halk müziğinin de bir parçasıdır