Türkiye UNESCO'da 2'nci sırada

İftar Geleneği Hem ülkemizin hem de tüm Müslümanların geleneksel bir değeri olan iftar, Ramazan ayı boyunca aile, akraba, eş dost ve komşuları kurulan zengin sofraların etrafında toplar. Bu yönüyle hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını geliştirir