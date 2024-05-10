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10 Mayıs 2024 Cuma 17:11:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 17:11:00

Türkiye UNESCO'da 2'nci sırada

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

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2023 yılında UNESCO, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne tezhip, sedef kakma, mey ve iftar geleneğini ekledi.

2023 yılında UNESCO, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne tezhip, sedef kakma, mey ve iftar geleneğini ekledi


Türkiye bu kararla "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri"ne en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında 2'nci sıraya yerleşti

Sedef Kakma İşlemeciliği

Sert, beyaz ve fosforik özelliğe sahip parıltılı bir madde olan sedef, asırlarca değişik motif ve desenlerle zenginleştirilerek ahşap üzerine el emeği ile işlenir ve mimari yapılarda süsleme olarak kullanılır

Tezhip Sanatı

Türk süsleme sanatlarından biri olan tezhibin kelime anlamı "altınla süslemek"tir. Sabır ve özen gerektiren tezhip; Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kitap, levha, ferman gibi eserlerin süslenmesinde kullanılır

İftar Geleneği

Hem ülkemizin hem de tüm Müslümanların geleneksel bir değeri olan iftar, Ramazan ayı boyunca aile, akraba, eş dost ve komşuları kurulan zengin sofraların etrafında toplar. Bu yönüyle hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını geliştirir

Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası

Ülkemizin kültürel belleğinde önemli bir yeri olan mey, geleneksel sohbet toplantılarında, nişan, evlilik gibi törenlerde ve çeşitli bayram etkinliklerinde icra edilir. Aynı zamanda Türk halk müziğinin de bir parçasıdır

Etiketler : UNESCO gelenek kültür yaşam
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