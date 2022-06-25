Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 25 Haziran

BOĞA ACELECİ, AKREP İYİMSER BİR DÖNGÜDE

29 Haziran günü yengeç burcunda yeniay gerçekleşecek. Güneş ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim olacak. Boğa Burcu aceleci olmamalı, karar verirken iyi düşünmeli. Akrep Burcu her zamankinden daha iyimser, daha huzurlu bir hafta geçirebilir.

28 Haziran günü Mars ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hedefinize ulaşmak için doğru adımları atabilirsiniz. Gerekli sorumlulukları alarak girişimde bulunabilirsiniz. Hedeflerinizi gerçekçi olarak ele alabilirsiniz. Rakiplerinizi çalışkan ve disiplinli olduğunuz takdirde egale edebilirsiniz. 29 Haziran günü yengeç burcunda yeniay gerçekleşecek. Güneş ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim olacak.

İŞTAHINIZ AÇILABİLİR

Ev, emlak, arsa ve ailevi konularla ilgili abartılı beklentiler içinde olmayın. Aşırı duygusal tepkiler vermeyin. Aşırı yemek ve içmekten kaçının. Kibirli ve dediğim dedik olmayın. Aşırı risk almaktan da kaçının.

Dünyada sular ve denizler ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Kadınlar ve çocuklar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Aynı gün Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim de var. Duygularını dengelemeyi başaranlar önemli fırsatlar elde edebilirler. Hem ilişkiler, hem para bağlamında şanslı olabilirler. Yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak mümkün olabilir. Yeni arkadaşlar edinmek ve sosyalleşmek yeni fırsatları gündeme getirebilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı elde edilebilir.

EMPATİ KURULMALI

Hafta boyunca Venüs ikizler burcunda seyahat etmeye devam ettiği için ilişkilerde iletişim ön plana çıkacak. İletişim kurarken empati kurmayı ihmal etmeyin. Karşı tarafı iyi dinleyin, yüzeysel olmayın, takıntılarınızı yönetin, yalan ve dedikodudan uzak durun. Aynı anda iki kişiyi idare edenlerin bu hafta ipliği pazara çıkabilir. Dürüst olun, kimseyi kandırmaya çalışmayın. Kendinizle olan ilişkinize yatırım yapın. Yeni bir eğitime başlamak veya seyahate çıkmak iyi gelecek. Yeni insanlarla tanışmak ufkunuzu genişletecek. Genel olarak olumlu etkilerin devrede olduğu bu haftada şans sizden yana olsun.

KOÇ

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alış verişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın, hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. 29 Haziran Çarşamba günü Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeni ay ile birlikte aile, yuva konularında güzel gelişmeler yaşayacağınız gibi gayrimenkul veya bir taşınma durumu söz konusu olabilir.

BOĞA

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edip bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Yeni ay ile birlikte kısa seyahatler gündem olurken yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Arabanız ile ilgili değişim yapmak istiyorsanız biraz beklemekte fayda var.

İKİZLER

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte finansal konular ve kazanımlarınız konusunda hareket zamanı olabilir. Bu vakitlerde harcamalarınıza dikkat edin.

YENGEÇ

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevreniz deki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Yeni ay ile birlikte sahne sizin olacak. Hareket ve yeni başlangıç zamanı. Projeler hayata dair yenilikler sizi bekliyor.

ASLAN

Hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Yeni ay ile birlikte meditasyon ve ruhsal olarak kendiniz ile kalma vakti olabilir. Sağlık konularında tetiklenen durumlar var ise kontrolleri ihmal etmeyin.

BAŞAK

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyerinizde yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Yeni ay ile birlikte sosyal çevre ve arkadaşlarınız ile plan ve bir arada olma vakti olabilir. Gezmek, hayatı keşfetmek zamanı. Kazanımlarınız da, artışların da olması olası.

TERAZİ

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak birtakım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. Yeni ay ile birlikte Kariyer konularında değişim olabilir beklediğiniz bir terfi yi alabilirsiniz. Toplum önü statünüzü önem kazanabilir

AKREP

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. Yeni ay ile birlikte yurtdışı bağlantılı konular ve ticarette yenilik olabilir. Hukuksal süreçleriniz var ise sonuçlar sizi mutlu edecektir. Eğitim konularında da başlangıç yapabilirsiniz.

YAY

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. Yeni ay ile birlikte banka, alacak verecek ve ortak kazanımların ön planda olduğu bir süreç.

OĞLAK

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişikler yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ay ile birlikte ikili ilişkilerde güzel bir zaman olabilir. İmzalı ve sözleşmeli işleriniz var ise güzel sonuçlar alınabilir.

KOVA

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Yeni ay ile birlikte çalışma hayatınız günlük rutinler ve birlikte çalıştığınız kişilerin hayatına yönelik güzel vakitler olabilir. Yeni bir evcil hayvan sahiplenmek isterseniz güzel bir vakit.

BALIK

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Yeni ay ile birlikte sahne önü işler hobileriniz ve çocuklarınızı hayatına dair güzel bir vakit olabilir. Aşk ilişkilerinde ise sorunlu olan kötü giden ilişkinizi gözden geçirin.