VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobilin her yerinden tabanca çıktı
Uludağ'da otelde yangın paniği
Pitbull cinsi köpekler neden saldırgan oluyor?
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
Jandarma helikopterleri karlı dağlarda terörist avında
Meteoroloji raporu yayımladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl ödül töreninde konuştu
İçişleri'nden İBB'ye 'özel teftiş'
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine verildi
Küçük Asiye'ye doku nakli yapıldı
Kayseri'de 7'nci kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti
Çarpıcı raporda Türkiye detayı
Susurluk davasının kilit ismiydi! Cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı
Bir milli başarı öyküsü daha!
Dualar küçük Asiye ile: Doku nakline başlandı
Başkan Erdoğan'dan dikkat enflasyon açıklaması
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Omicron'un en belirgin özellikleri hangisi?
Hisar O+ göreve hazır
Topraktan tarih fışkırdı!
Komşuyu Türkiye korkusu sardı!
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
27 Aralık 2021 Pazartesi 00:57:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 00:57:00

Uludağ'da otelde yangın paniği

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa Uludağ'da bir otelin restoran bölümünde yangın çıktı. İlk müdahalesi otel çalışanları tarafından yapılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin alt katında bulunan restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

İlk müdahale çalışanlar tarafından yapılan yangın, itfaiyenin destek vermesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelde bulunan müşteriler ve çalışanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Otelin Ön Büro Müdürü Korhan Başer, restoran bölümünde küçük çaplı bir yangın çıktığını söyledi.

"YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Başer, "Misafirlerimiz ve personelimiz güvende. Olumsuz bir durum yok. Yangın büyümeden söndürüldü. Anında tahliye işlemini başlattık ve olumsuzluk yaşamadık" dedi.

Etiketler : oteller bursa uludağ yangın
Z kuşağı sevdi

Z kuşağı sevdi
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Yeni projesinde patron oldu

Yeni projesinde patron oldu
Sıfır derecede Edis sevgisi

Sıfır derecede Edis sevgisi
Modellikten kalan alışkanlık

Modellikten kalan alışkanlık
Ben Safiye değilim

Ben Safiye değilim
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
Ustaya veda

Ustaya veda
‘Acayip' bir gala

‘Acayip' bir gala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER