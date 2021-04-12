UFO videosuna doğrulama
Belgesel yapımcısı Jeremy Corbell, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti.
Belgesel yapımcısı Jeremy Corbell, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. ABD donanması savaş gemisinin üzerinde gezinen tanımlanamayan uçan nesneler herkesi şaşkına uğrattı. Corbell videonun kendisine sızdırıldığını söylerken; çok geçmeden Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough paylaşılan fotoğraf ve videoların bir donanma personeli tarafından çekildiğini onayladı.