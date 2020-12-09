Trabzon'da taka gibi kütüphane

Mahallenin çocuklarının kitap okumak ve online derslere katılmak için gittiği 2 katlı kütüphane sıra dışı mimarisiyle ilgi çekiyor.

Hayallerinde olan kütüphaneyi emekli öğretmen eşi ile birlikte bankadan kredi çekerek açtıklarını belirten Bahattin Kabahasanoğlu, “Çocukluğum burada geçti. Kitap okumayı çok seven bir aileyiz. Hep hayalimdi burada kütüphane yapmak. Yıllar sonra burada eşimle birlikte kredi çekerek bir kütüphane yaptık. İstedik ki okuma bilinci herkeste oluşsun. Karadeniz’de olduğumuz için kütüphaneyi gemi görünümünde yaptık. Gemi görünümü olduğu için çocukların çok dikkatini çekti. Çocuklar kitap okumak, online derslere katılmak için buraya gelmeye başladılar. Zamanla ailelerinin de çocuklarına eşlik ettiğini gördük” dedi.



Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen ortaokul öğrencisi Yazer Karaduman, “Bu kütüphanenin gemi şeklinde yapılması ayrıcalıklı oldu. Çünkü kendimizi gemi içindeymişiz gibi hissediyoruz. Çok güzel bir duygu. Dışarı baktığımızda deniz manzarası var. Köyde böyle bir kütüphanenin yapılması bizi çok şaşırttı” diye konuştu.