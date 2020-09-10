Tıp öğrencisi Merve Mercan hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Konya'da koronavirüse yakalanan 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Koronavirüs ile savaşta 23 yaşındaki doktor adayı Merve Mercan hayatını kaybetti.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan 45 gün önce rahatsızlandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan genç kıza bir de bağışıklık yetmezliği teşhisi koyuldu.
Durumu ağırlaşan Merve Mercan, yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Tıp Fakültesi öğrencisi Merve, okuldaki başarıları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı.
Genç doktor adayı, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
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