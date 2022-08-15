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15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:40:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:40:00

Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde 1400'e yakın hizmet noktasında indirimli fiyat uygulamasına başlayan Tarım Kredi marketlerde hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı.

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi.

Ankara'da Tarım Kredi marketten alışveriş yapan Mustafa Orman, AA muhabirine, pirinç, çekirdek, karpuz ve fasulye aldığını belirterek, "İndirimler şu anda uygun. Gayet güzel, memnunum." dedi.

Mustafa Baydar da yağ, tuz, şeker, pirinç gibi ürünleri satın aldığını belirterek, indirim gelen ürünlerin fiyatlarını uygun bulduğunu ancak diğer ürünlerde de indirim beklediğini söyledi.

Pervin Özdemir de yağ, pirinç, makarna ve şeker aldığını dile getirerek, "Ürünler indirimde olduğu için memnunuz. Fiyatlar hep böyle olursa daha iyi olacak." dedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek et ürünleri de en kısa sürede indirimli olarak satışa sunulacak.

Tarım Kredi marketlerinin gelecek dönemde de yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

İzmir

İzmir'de de 45 markette üreticilerin yerli ve doğal ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuldu. İndirimli fiyat uygulamasının ilk gününde marketlerde hareketlilik yaşandı.

Buca'daki Tarım Kredi marketinden alışveriş yapan Gülizar Akbaş, diğer marketlerle karşılaştırdığında fiyatların makul olduğunu belirterek, "Bence çok iyi. Allah razı olsun indirimi yapanlardan." dedi.

Muhammed Gümüşkale de indirim yapılacağı haberleri sonrası markete gelmeye karar verdiğini ifade ederek, "Sarı etiketlerde gayet güzel indirimler var." diye konuştu.

Balkız Çağlar da fiyatların diğer marketlerde de bu seviyelere gelmesini umut ettiğini dile getirdi.

Denizli'de de Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi markette erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandı.

Alışveriş yapanlardan Murat Targin, Tarım Kredi markete ilk kez geldiğini, fiyatların çok uygun olduğunu söyledi.

İndirimi görünce epey alışveriş yaptığını belirten Targin, poşetlerini doldurduğunu ifade etti.

Sadrettin Yıldırım da indirim uygulamasından memnun olduğunu kaydetti.

Etiketler : tarım kredi marketleri indirim yoğunluk
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