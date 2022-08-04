Tarihi surların ihtişamı ortaya çıkacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmaları sırasında oluşan hafriyatı temizledi. Çalışmanın tamamlanmasıyla, Mardinkapı ile Urfakapı arasında kalan 1172 metrelik bir hatta bulunan Nur, Yedikardeş, Ulu Beden (Evli Beden) ve Selçuklu burçlarının ihtişamı ziyaretçilere açılacak.

